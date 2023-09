Via Castello pericolosa, installate le transenne

Preoccupano le condizioni della viabilità tra i territori di Castelfranco Emilia e San Giovanni in Persiceto. Ultimo episodio in ordine cronologico segnalato da un residente è quello di via Castello (di competenza dei due Comuni), dove "una pattuglia della polizia di Stato, sabato scorso – spiega questo residente – è rimasta circa due ore in via Castello finchè non sono intervenuti sul posto le polizie locali di Castelfranco e San Giovanni, per mettere delle transenne e permettere il transito ai soli residenti. Così non si può andare avanti. Paghiamo le tasse anche noi e solo due settimane fa l’ennesimo automobilista ha rotto un cerchione. Il problema non riguarda poi solo via Castello, ma buona parte della viabilità della zona". Rincarano la dose i consiglieri di opposizione Cristina Girotti Zirotti (Lega) e Modesto Amicucci (Liberi di Scegliere), che esprimono "sostegno ai cittadini vittime di una incuria stradale a cui questa Giunta purtroppo ci ha abituato". Dall’altra parte il sindaco Giovanni Gargano fa notare: "Da un anno, come Comune, stiamo aspettando dal Governo 5 milioni di euro sulla rigenerazione urbana, di cui 3,5 sarebbero per le strade. Purtroppo abbiamo 300 chilometri di strade da gestire, i costi per l’asfaltatura sono andati alle stelle e a volte siamo anche costretti a delle scelte. Per di più, molti fondi del bilancio comunale sono vincolati". Lascia comunque speranze l’assessore ai lavori pubblici Omar Giovanardi, che dice: "Stiamo provvedendo per cercare di trovare le risorse e intervenire al più presto insieme a San Giovanni in Persiceto. Via Castello avrà la priorità ma contiamo di mettere mano anche sulle vie limitrofe".

m. ped.