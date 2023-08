Via Ciro Menotti, Righi in pressing per accelerare lo sblocco lavori a Carpi

"Personalmente sto seguendo con assiduità la situazione di via Ciro Menotti e le esigenze del relativo Comitato che ho incontrato più volte in questi mesi per aggiornare i residenti della situazione, nonostante si tratti di un cantiere privato e ad oggi regolare e che come tale esula dalle mie deleghe". Riccardo Righi, assessore all’Edilizia privata e Ricostruzione, interviene dopo le lamentele del Comitato ‘per la riapertura al traffico di via Ciro Menotti a Carpi’, esasperato per l’immobilismo della situazione e la persistente presenza della gru. "Ho fatto presente i disagi alla viabilità e all’accessibilità della strada – afferma l’assessore Righi – e con gli strumenti a mia disposizione sto cercando di accelerare lo sblocco dei lavori. La prima settimana di settembre incontrerò la rappresentanza della proprietà e la direzione dei lavori". Un elemento che preoccupa molto i membri del Comitato è il fatto che la proprietà intende cambiare la ditta di lavorazione, viste le lungaggini del cantiere, con conseguente allungamento dei tempi di lavoro: "Specie alla luce del potenziale cambio di impresa – prosegue Righi – intendo intervenire per fare il punto della situazione. Non si può continuare così e farò quanto possibile per fare rimuovere la gru dalla via il prima possibile e, nel caso, rimontarla successivamente, mostrando sensibilità e attenzione verso le esigenze di tutti". m.s.c.