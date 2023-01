"Via Lunga, buche e curva cieca Va garantita subito la sicurezza"

"Il Comune intervenga su via Lunga". Questo è l’appello che, a nome di tanti residenti di questa affascinante strada di Castelvetro, che si inerpica tra la pianura e la collina, il residente Giorgio Mattioli rivolge alle istituzioni locali. "Ci sono diversi problemi in via Lunga – spiega – sui quali bisognerebbe urgentemente intervenire. In primo luogo le buche, molte delle quali sono anche di notevole profondità. Esse rappresentano un oggettivo pericolo per gli automobilisti in transito, ma anche per i ciclisti lanciati in discesa. Io stesso, anni fa, ne ho soccorso uno che, a causa di una buca, era finito contro un albero". Mattioli inoltre sottolinea: "Un altro problema sono i carri particolarmente pesanti trainati da trattori, che contribuiscono a rovinare ulteriormente il manto stradale, oltre che a sporcarlo quando trasportano il letame. C’è poi una curva cieca, dove non viene più effettuato il taglio dell’erba. Ci vorrebbe almeno un cartello dei 30 kmh o ancor meglio un lampeggiante a segnalarne la pericolosità. Infine – si chiede Mattioli – ho letto che il Comune stanzierà 74.000 euro per via Ossi: ma non sarebbe possibile dividere questo importo con via Lunga, in modo da sistemare almeno i tratti più ammalorati di entrambe le vie?". La vicesindaca Giorgia Mezzacqui spiega: "Sono consapevole della situazione di via Lunga e di molte strade del nostro territorio. L’Ufficio Tecnico ha già provveduto a fare un sopralluogo per comprendere la natura dell’intervento.

Come Amministrazione di Castelvetro e in collaborazione con gli uffici e la Polizia Locale stiamo predisponendo un piano di intervento sulle nostre strade, un piano che individui in maniera chiara obiettivi e priorità. Lo predisporremo nelle prossime settimane. La mappatura della rete stradale di un territorio di 50 kmq (spesso collinare e agricolo) è complessa, ma la stiamo predisponendo proprio per cercare di dare risposte (di legittime domande) ai cittadini e garantire un transito in sicurezza. Oltre a provvedere a un piano asfaltature, vorrei altresì incontrare le associazioni categoria del mondo agricolo, per sensibilizzare i privati ad un corretto uso delle strade".

Marco Pederzoli