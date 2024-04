Via Morane e via Emilia, stesso tipo di problema

Una corsia ciclabile confinante con la normale carreggiata, un corridoio che separa il traffico veicolare da quello a due ruote solamente con una striscia tratteggiata. Una tipologia di viabilità che sta prendendo piede un po’ in tutta Europa. Anche a Modena, già da diversi anni, abbiamo degli esempi che hanno creato, almeno all’inizio, qualche difficoltà agli utenti. In via Morane per esempio, ma anche in via Emilia Est nel tratto che passa davanti all’ex ottavo campale. Non tutti gli automobilisti conoscono la norma che regola la circolazione con questo tipo di corsie. Quello che non tutti sanno è che le corsie ciclabili sono destinate alla circolazione delle biciclette ma possono essere utilizzate, per brevi tratti, da altri veicoli in caso di necessità (ad esempio per l’incrocio di veicoli su strade strette o per accedere a uno spazio di sosta) e se non impegnate da biciclette.

Le bici sulle corsie ciclabili hanno sempre la priorità rispetto agli altri veicoli.

Questa corsia devono essere usate però nello stesso senso di marcia degli altri veicoli. A volte, spesso lungo la via Emilia, si vedono invece ciclisti che la percorrono contromano.

A differenza delle vere e proprie piste ciclabili quindi, che rappresentano uno spazio totalmente riservato e invalicabile dagli altri mezzi, le corsie ciclabili sono dichiaratamente valicabili quando necessario anche dagli altri mezzi, fermo restando il fatto che come uso stabile sono destinate alla circolazione delle biciclette.

Si tratta comunque di un concetto abbastanza nuovo per le nostre strade. Il concetto di corsia ciclabile è stato introdotto dal decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 e successivamente modificato dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020. Nello specifico, nel codice della strada sono definiti due tipi di corsie ciclabili: La orsia ciclabile unica, situata sul lato destro delle strade a senso unico che consente ai ciclisti di viaggiare nella stessa direzione del traffico veicolare. Poi c’è la corsia per doppio senso ciclabile: in questo caso è posizionata sul lato sinistro di una strada urbana a senso unico e permette ai ciclisti di viaggiare nella direzione opposta al traffico veicolare.Le corsie ciclabili sono delimitate da strisce bianche, che possono essere continue o tratteggiate, e dal simbolo di una bicicletta dipinto sull’asfalto.