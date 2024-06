"Via Plessi in sofferenza. La viabilità non funziona"

È scontro sul piano politico a Vignola per come l’amministrazione comunale sta portando avanti la riqualificazione di via Alessandro Plessi. Se nei giorni scorsi il consigliere di Vignola per Tutti, Angelo Pasini, ha definito questo intervento "un progetto predisposto senza alcuna considerazione dell’ambito urbano circostante e senza confronto con la popolazione", ieri è intervenuto anche il consigliere di Fratelli d’Italia, Antonio Francesco Orlando: "Ciò che sta accadendo in via Alessandro Plessi è ormai intollerabile – dice –. L’amministrazione comunale, con il suo progetto per questa strada, sta creando grandi difficoltà ai commercianti della zona e ai mezzi di soccorso. Soltanto l’altro ieri, per tre volte, le auto che passavano lungo via Plessi hanno dovuto invadere la nuova pista ciclabile per lasciare giustamente spazio al passaggio dell’ambulanza. Ma a parte le situazioni di emergenza, la nuova ristrutturazione sta arrecando danni anche all’ordinario. Nella zona ho raccolto lamentele di diversi negozi, che sono in crisi di clientela. La nuova rotonda in costruzione all’inizio della via crea peraltro anche ulteriori problemi di traffico.

Via Plessi va riportata a doppia corsia, devono essere eliminate le nuove aiuole, i parcheggi devono essere implementati e il traffico deve essere scorrevole". Dall’altra parte replicano dall’amministrazione: "La riqualificazione e la messa in sicurezza di via Plessi, un progetto che è riuscito a intercettare fondi Pnrr, erano attese da anni dalla nostra comunità. I lavori del secondo stralcio saranno conclusi ai primi di luglio e finalmente pedoni e ciclisti potranno muoversi in sicurezza e il traffico veicolare sarà più fluido grazie alle due rotatorie che mettono ordine in un incrocio ora caotico. Non è vero che il cantiere è aperto da un anno: si è proceduto per stralci e il primo stralcio era stato concluso in autunno. Quanto ai commercianti, l’amministrazione li ha incontrati e riconosce i disagi subiti. Forse il consigliere Orlando era distratto, ma ad aprile il consiglio ha votato una variazione di bilancio che prevede proprio risorse per ristorare i negozianti. A tutti i cittadini chiediamo di attendere l’ormai imminente fine dei lavori per giudicare".

Marco Pederzoli