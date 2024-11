Via Ponte Bianco chiusa al traffico fino a giugno

Chiusa dalla mattina di ieri via Ponte Bianco, la strada della località Bosco di Camposanto, nel tratto che collega appunto Camposanto a San Felice. Il divieto di transito, che esclude solo i residenti di questo abitato nel cuore di quello che era un tempo il Bosco Saliceta, resterà in vigore fino al 30 giugno 2025. Si è arrivati a questa determinazione da parte della Polizia Locale dopo anni di richieste inascoltate rivolte all’amministrazione comunale da parte della popolazione residente, un centinaio di famiglie, costituitesi addirittura in Comitato Bosco della Saliceta. La strada, infatti, è caratterizzata da una composizione argillosa, che rende difficile la manutenzione e la sicurezza a lungo termine e ogni tentativo di riparare le buche più profonde perseguito in questi anni è risultato vano. Il passaggio continuo di veicoli non residenti, poi, in quanto il percorso è utilizzato frequentemente da tanti che da San Felice si recano verso Modena e viceversa, aumenta sensibilmente il traffico che contribuisce ad accelerare il degrado della strada stessa. Dopo serrati confronti, nei mesi scorsi si era arrivati a concordare tra amministrazione comunale e Comitato Bosco Saliceta una sorta di armistizio che prevedeva, dopo il chiarimento fornito dalla Regione che la competenza della strada è in capo al Comune, una serie di provvedimenti intesi a modificare la viabilità locale e a mettere in sicurezza i residenti. Questa misura restrittiva è, dunque, un primo segnale di attenzione alle preoccupazioni manifestate dalla popolazione. "L’amministrazione comunale – si fa sapere dal Comune - sta lavorando su più fronti per destinare fondi necessari alla sistemazione dei tratti ammalorati della strada e per valutare un piano viabilistico condiviso con i residenti, così da rendere la strada funzionale e sicura per chi abita e per le attività commerciali". Durante il periodo di chiusura, la circolazione sarà riservata esclusivamente a chi risiede o usufruisce dei servizi presenti nella località Bosco.

al. gr.