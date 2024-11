Via Remesina Esterna, partiti i lavori di ripristino

Sono iniziati ieri mattina gli interventi di ripavimentazione del tratto di via Remesina Esterna, compreso tra via Valle e via Gruppo. A comunicarlo è l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Malvezzi: "L’onere per il primo tratto, da via Valle fino alla sede di Tred (impianto di via Remesina che si occupa dello smaltimento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, dal 2018 Spa di proprietà di Stena Recycling) è a carico della stessa azienda, mentre il secondo tratto, sino a via Gruppo è a carico del Comune. La spesa complessiva – spiega Malvezzi – supera il milione di euro equamente ripartiti tra i due soggetti coinvolti". Successivamente, "con oneri a carico del Comune, si interverrà con ripristini puntuali da via Gruppo sino al confine con il Comune di Novi di Modena. La tipologia di intervento – sottolinea l’assessore – è innovativa e auspichiamo che possa mantenere una buona percorribilità della strada nel tempo". Nello specifico, i lavori iniziati ieri consistono nella "fresatura e risagomatura della sede stradale per uno spessore di 35 cm con eventuale carico per compensazione dei vuoti e successiva stabilizzazione e compattazione", spiega Malvezzi. Di seguito, sono previste l’impermeabilizzazione, la realizzazione dello strato di scorrimento con stesura di sabbia di Po, la finitura con strato di usura in tappeto bituminoso e la segnaletica orizzontale (strisce laterali) e verticale". Le segnalazioni dei residenti e dei cittadini riguardano però non solo via Remesina Esterna, ma varie altre strade secondarie che portano a Nord di Carpi, tra cui via dei Grilli che conduce all’aeroclub (dove sono presenti diverse realtà a livello nazionale del settore) ma anche via Senara, Dei Morti, Argine Canale. "Possibile – si chiede un carpigiano – che per dirigersi a Nord di Carpi si possano usare solo le due statali che conducono verso Mirandola e Verona? Tutte le altre strade secondarie non sono percorribili, o meglio… possono anche essere percorse ma solo con macchine adeguate, altrimenti si resta a piedi. Anzi, se volessimo promuovere del ‘turismo’ senza spendere nulla, potremmo segnalare un bellissimo circuito off-road di rally per auto SUV 4 x4 che si estende per circa 10/12 km a Nord di Carpi". Prosegue un altro cittadino: "Nei giorni scorsi, cercando di raggiungere l’aeroporto di Carpi mi sono spaventato, e sono rimasto molto sorpreso di questa realtà nella ricca Emilia. È molto bello che abbiano fatto tanti cantieri nel centro della città, da viale Carducci alle piste ciclabili, ma possibile che la viabilità in direzione Nord sia così trascurata?". In merito a via Grilli interviene l’assessore Malvezzi: "Abbiamo chiesto un finanziamento di 1.650.000 euro, ma pur essendo stato valutato positivamente il progetto, entrato in graduatoria, al momento non è inserito nella lista dei finanziabili".