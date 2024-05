Vigili del fuoco, 180 atleti alle gare di nuoto

Hanno partecipato 180 atleti ai XXXII Campionati Italiani Vigili del Fuoco di Nuoto per Salvamento e di Nuoto, memorial Fabio Lombini, atleta fiamme Rosse scomparso tragicamente nel 2020. È stata una giornata che ha regalato tante emozioni, una giornata di festa specialmente per i ragazzi di alcune scuole pavullesi e per bambini con famiglie che, grazie all’Associazione ANVVF, si sono trasformati ‘pompieri per un giorno’. Nell’area antistante la piscina di Pavullo ‘Appennino Blu’, aperta dal gonfalone del Comune, è giunta la sfilata con autorità e atleti delle 29 squadre partecipanti ai campionati, si è svolta la sempre emozionante cerimonia di accensione del braciere alla quale è seguita l’inaugurazione dell’evento nel Palazzetto dello Sport del tennis. "É per noi un vero onore ospitare questo importantissimo evento sportivo che darà grande visibilità a tutto il nostro territorio -ha detto sindaco di Pavullo Davide Venturelli -. Vedere le vasche della nostra piscina comunale utilizzate per la prima volta per un evento sportivo nazionale ci riempie davvero di orgoglio". "Oggi riprendiamo quella che era una sana tradizione che purtroppo il Covid ha bloccato: rappresenta soprattutto un momento di amicizia", ha ricordato il comandante del Vigili del Fuoco di Modena ing. Ermanno Andriotto. Fra le autorità, erano presenti il sindaco di Riolunato Daniela Contri, l’assessore del Comune di Pavullo Daniele Cornia, Mario Parenti, commissario vice comandante del Corpo Unico Polizia Locale del Frignano, rappresentanza dei carabinieri, Andrea Dondi, presidente Coni Emilia Romagna, Emanuela Carta e Raffaele della Casa, rispettivamente presidente e vice Csi Modena. Le due vasche della piscina Appennino Blu sono diventate un brulicare di atleti in ‘riscaldamento’. Poi, via alle gare individuali in vasca di 50 rana, 50 farfalla, 100 stile libero e 50 trasporto manichino con relative premiazioni da parte del Primo Dirigente dell’Ufficio Attività sportive del CNVVF Lamberto Cignitti. Oltre Fabio Lombini è stato ricordato il caporeparto Marco Guerri scomparso pochi giorni fa. Plauso per i volontari di Montorso che hanno ‘sfornato’ centinaia di ottime crescentine. La manifestazione continuerà oggi con le gare a squadre e staffette nella Piscina VVF a Modena alla presenza del Capo del Corpo ing. Carlo Dall’Oppio. Walter Bellisi