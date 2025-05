Vignola, è ’Tempo di Ciliegie’. Musica, incontri e degustazioni

Da sabato, e per due weekend consecutivi, torna "Vignola, è tempo di ciliegie", la manifestazione dedicata al frutto tipico di Vignola organizzata da Pro Loco e Comune. Le date in cui si potranno assaggiare e acquistare diverse varietà di ciliegie raccolte dai produttori della zona, oltre ad assistere a diverse iniziative e animazioni, sono in particolare il 31 maggio, l’1 e il 2 giugno, quindi il 7 e l’8 giugno. Come sempre, il punto d’attrazione principale per turisti e visitatori sarà la "Via delle ciliegie", allestita lungo viale Mazzini, dove i produttori locali, con le loro bancarelle, mettono in vendita direttamente al consumatore il meglio della loro produzione cerasicola. Ma "Vignola, è tempo di ciliegie" significa appunto anche spettacoli, attività per i bambini, buon cibo.

Si comincia la sera di venerdì 30 maggio, in piazza dei Contrari, quando Beppe Carletti dei Nomadi presenterà il suo libro "Soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio". Sabato 31 maggio Marco Ligabue e Andrea Barbi, ambasciatori dei prodotti Igp dell’Emilia Romagna, nella stessa piazza, proporranno prima un talk sulla ciliegia (ore 17.00) e poi, a seguire, uno spettacolo con musica e racconti di tradizione. La mattina di domenica 1° giugno sono in programma le premiazioni dei vincitori del concorso della migliore ciliegia e della gara di torte alla ciliegia.

Per i bambini, con orari differenti tra la mattina e il pomeriggio, laboratori d’arte in via Paradisi, la costruzione della ciliegia in Lego in via Minghelli, letture e foreste di carta in via Bonesi e ciliegie in pasta di sale in via Cantelli. Per tutto il primo fine settimana, in centro storico, saranno allestite "le corti del cibo".

Nel secondo fine settimana, venerdì 6 e sabato 7 giugno, dalle ore 18.00, seconda edizione di "Cherry around! Bevi ciliegia!": tour di degustazione di drink a tema ciliegia di Vignola. Nelle stesse sere, ma dalle 19.30 in Piazza dei Contrari, "Moretta Music Festival": musica live, truck food e beverage. E poi ancora "Sapori in cammino", esperienza di degustazione a tema ciliegia con coupon prenotabili o acquistabili direttamente presso l’infopoint Pro Loco. Da segnalare infine, domenica 7 al pomeriggio, l’esibizione itinerante del gruppo folkloristico Ballerini e Frustatori.

Marco Pederzoli