Vignola ‘invasa’ per la Festa dei Ciliegi

Migliaia di persone hanno preso parte durante tutta la giornata di ieri all’ultima giornata della Festa dei Ciliegi in fiore, il tradizionale appuntamento primaverile organizzato dall’associazione Centro Studi Vignola con il patrocinio del Comune. Il bel tempo di ieri ha fatto dimenticare in fretta il magro bilancio di due domeniche fa, quando la festa era stata rovinata dalla pioggia. Uno dei momenti clou della giornata si è svolto come di consueto a metà pomeriggio, con la sfilata dei carri in fiore. Erano sette, tutti allestiti da una diversa associazione, ma con un tema comune: personaggi famosi del passato più o meno recente. Davanti al banco della giuria presidiato tra gli altri dal presidente del Centro Studi Vignola, Massimo Toschi, e dalla sindaca di Vignola, Emilia Muratori, sono passati via via gli omaggi alla regina Elisabetta II d’Inghilterra, al cantante Michael Jackson, al re dei tenori Luciano Pavarotti, all’artista Salvador Dalì, al produttore cinematografico Walt Disney, al pittore Vincent Van Gogh e al genio rinascimentale Leonardo da Vinci. Quest’anno, come era già accaduto un’altra volta in passato, la giuria ha decretato un ex aequo per quanto riguarda i carri vincitori. La coppa che spetta al primo classificato sarà quindi custodita, per sei mesi a testa, dall’associazione Quelli di Brodano, che ha realizzato il carro dedicato a Michael Jackson, e dall’associazione L’Urtiga, autrice del carro di Salvador Dalì.

Il presidente del Centro Studi Vignola, Massimo Toschi, ha commentato: "E’ una grande soddisfazione avere visto a Vignola tanta partecipazione. Questo ci ripaga di un lavoro che inizia fin da settembre, quando si inizia a pensare all’edizione successiva. I carri quest’anno erano tutti di un livello molto alto. Possiamo quindi già dare l’arrivederci alla prossima edizione, che si svolgerà nel primo e nel secondo fine settimana di aprile del 2024. Quest’anno – conclude Toschi – per organizzare tutta la festa, hanno lavorato oltre un centinaio di persone". La sindaca di Vignola, Emilia Muratori, ha aggiunto: "Questa giornata (quella di ieri, ndr) ha pienamente recuperato il maltempo della scorsa settimana, richiamando a Vignola tantissime persone. La manifestazione si è svolta in un bel clima e molto partecipate sono state anche le visite al municipio, che hanno richiamato oltre un centinaio di persone, provenienti anche da fuori regione".

m. p.