Villaggio per crescere, spazio ai bimbi. Tour alla caserma dei vigili del fuoco

Fondazione Futuro, ente benefit dell’Agenzia Generali modenese di via Emilia Est, grazie all’impegno di Pierluigi Bancale e della sua famiglia, è da tempo attiva su progetti rivolti a bambini, giovani, disabili e adulti disoccupati over 50, ai quali offre assistenza nel percorso personale di inserimento sociale e lavorativo, al fine di diminuire il rischio di emarginazione.

Un villaggio per crescere, il progetto di Fondazione Futuro dedicato alle nuove generazioni, è proposto e coordinato su scala nazionale dal ‘Centro per la salute del bambino’, con l’obiettivo di "migliorare l’accesso e la qualità ai servizi educativi per l’infanzia in comunità caratterizzate da difficoltà economiche e sociali".

In spazi messi a disposizione gratuitamente, bambine e bambine di età compresa tra 0 e 6 anni e i loro genitori possono incontrarsi e trascorrere tempo insieme. L’obiettivo, oltre a favorire la socialità, è offrire un luogo fisico che, tramite educatori formati, favorisce l’avvicinamento dei bambini che vivono in contesti di povertà educativa ad attività di qualità, come la lettura, il disegno, l’osservazione, il gioco e la musica.

Il 22 aprile i bambini del Villaggio per Crescere vivranno un’esperienza unica e formativa con una visita speciale alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Modena.

Questo evento è stato organizzato con l’intento di avvicinare i più giovani al mondo dei pompieri e di far loro scoprire da vicino il lavoro coraggioso e fondamentale che svolgono ogni giorno per garantire la sicurezza della comunità. Durante la visita, i bambini avranno l’opportunità di esplorare i mezzi di intervento dei vigili del fuoco, tra cui automezzi, camion, e attrezzature professionali utilizzate nelle operazioni di salvataggio e soccorso.