Vinitaly, Lambrusco in vetrina: "Degustazioni e masterclass"

Il Consorzio Tutela Lambrusco si prepara a partecipare a Vinitaly, il Salone Internazionale dei vini e distillati e manifestazione di riferimento per il settore che quest’anno è in programma a Veronafiere da domani al 17 aprile. Come ogni anno il Consorzio Tutela Lambrusco sarà presente all’evento nel Padiglione 1 dedicato all’Emilia-Romagna, insieme ad una selezione di cantine del territorio, dalla provincia di Modena a quella di Reggio.

Presso lo stand consortile (B4-C4) ci saranno 16 produttori che presenteranno a operatori e professionisti italiani e internazionali le novità e le etichette più rappresentative delle sei denominazioni del Lambrusco: dal Lambrusco Grasparossa di Castelvetro al Lambrusco di Sorbara, dal Lambrusco Salamino di Santa Croce alle DOC Modena, Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa. La quattro giorni sarà un’occasione per scoprire attraverso il racconto delle cantine presenti all’appuntamento, le diverse declinazioni dei vini Lambrusco, dal frizzante allo spumante sia Charmat che metodo classico. "Siamo felici anche quest’anno di partecipare al Vinitaly, un appuntamento ormai consolidato negli anni per il Consorzio Tutela Lambrusco – spiega Claudio Biondi, presidente Consorzio Tutela Lambrusco –. Nel nostro stand consortile ci saranno 16 produttori che avranno l’occasione di presentare la varietà dei vini Lambrusco nelle loro diverse tipologie, evidenziando come questo vino dalle qualità uniche sia sempre più amato anche a livello internazionale per la sua versatilità. Grazie alla masterclass guidata dal Master of Wine Gabriele Gorelli, in lingua inglese, si potrà ottenere in una sola ora una prima panoramica dell’universo Lambrusco". Per approfondire le bollicine emiliane e le loro sfumature di gusto e di colore saranno in programma anche alcune degustazioni guidate riservate a operatori del settore. Oltre a quella di Gorelli, lunedì 15 alle 12.30 in programma la degustazione ’Cromoterapia emiliana’ che accompagnerà i visitatori alla scoperta di due eccellenze del territorio emiliano accostando i vini Lambrusco in diverse denominazioni e il Parmigiano Reggiano in stagionature differenti.

Queste le cantine presenti nello stand del Consorzio Tutela Lambrusco, Pad. 1 stand B4-C4: Cantina di S. Croce, Cantina Settecani Castelvetro S.C.A., Cleto Chiarli, Corte Manzini, Fattoria Moretto, Quintopasso, Rinaldini, Soc. Agr. Garuti, Soc. Agr. Vezzelli Francesco, Tenuta Aljano, Tenuta Forcirola - Francesco Bellei &C., Tenuta Vandelli, Tenute Campana, Venturini Baldini, Villa di Corlo, Zanasi Società Agricola S.S.

Altre aziende associate al consorzio saranno presenti in fiera con uno spazio autonomo.