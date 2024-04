Vinto il derby, in provincia il leader è la Coopernuoto

E’ della Coopernuoto Carpi, per il momento, il platonico scudetto provinciale di pallanuoto, dopo la vittoria della squadra carpigiana nel derby giocato sabato sera alla Campedelli di Carpi: con l’Onda Blu Formigine pericolosamente vicina alla retrocessione anticipata, e sabato sera pesantemente punita dallo sporting Lodi in una gara decisamente sbagliata, era la sfida tra Coopernuoto Carpi e Penta Modena a dover assegnare il primato provinciale, e la squadra di Max Caprara si è imposta 12-9 (4-3 2-2 3-1 3-3). " Come tutti derby è stato combattuto azione su azione, conferma Max Caprara, allenatore di Carpi, - con una leggera supremazia nostra nei primi due tempi: nella terza frazione Abbiamo preso in mano la partita, arrivando ad avere anche 4 reti di vantaggio nel quarto tempo, per poi gestire il risultato e controllare con ordine il tentativo di recupero del Modena." "Dopo due tempi equilibrati, - gli fa eco Luca Selmi, allenatore del Penta, - abbiamo avuto un passaggio a vuoto nei primi minuti del terzo tempo, finendo per andare sotto di quattro: abbiamo provato a rientrare, tornando a meno 2, ma non siamo riusciti, e Carpi ha meritato".

m. c.