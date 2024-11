Violenza in strada a Marzaglia. Due giovani accoltellati: "Rapinati da sconosciuti"

Si sarebbero presentati in ospedale con parecchie ferite d’arma da taglio sul corpo.

"Ci hanno rapinato" avrebbero spiegato ai sanitari, ma l’episodio è ancora avvolto nel mistero. Protagonisti della grave vicenda, due giovani cittadini cinesi che, apparentemente, sarebbero stati aggrediti martedì pomeriggio intorno alle 15 a Marzaglia.

Uno dei due ha riportato serie ferite: è infatti ricoverato all’ospedale di Baggiovara, nel reparto di chirurgia con parecchi tagli su più parti del corpo. Per questo motivo la prognosi è di trenta giorni.

E’ andata meglio invece al connazionale, che ha riportato qualche ferita al volto e alla testa ma, dopo le medicazioni necessarie, è stato dimesso dal nosocomio.

Sull’accaduto ora sono in corso serrate indagini da parte dei carabinieri.

Pare appunto che i due connazionali abbiamo dichiarato di essere stati rapinati da sconosciuti all’arrivo a Marzaglia, dove sarebbero arrivati a piedi.

Dunque, tutto è accaduto per strada, alla luce del sole.

La vicenda, però, non è chiara: non è possibile escludere che gli stessi siano stati vittime di un agguato ma è presto per ricostruire la vicenda.

Entrambi sono stati sentiti dagli inquirenti, che martedì pomeriggio hanno raggiunto l’ospedale. Ora le indagini si concentreranno anche sui filmati di videosorveglianza della zona: nel tratto stradale percorso dalle vittime potrebbero essere stati ripresi gli eventuali aggressori.

Non è chiaro neppure con quale bottino gli ipotetici aggressori si siano dileguati: pare con pochi spiccioli.

Quel che è certo è che i due sono stati raggiunti da diversi fendenti e per pura fortuna la lama non ha raggiunto organi vitali. Qualcuno lì stava aspettando sulla quella strada a Marzaglia? Oppure i balordi, armati di coltello, hanno approfittato del fatto che i due si trovassero a piedi per strada per tendere un agguato?

Per il momento si tratta solo di ipotesi: le indagini sono in corso nel più stretto riserbo e, per far luce sull’accaduto, è stato aperto un fascicolo in procura. Sicuramente i due malcapitati saranno risentiti nei prossimi giorni dagli inquirenti al fine di ricostruire la dinamica di un evento che, al momento, è avvolto dal mistero.