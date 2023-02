Visita in anteprima dell’"aficionado" Sgarbi E martedì 14 sarà tra i relatori del convegno

Vittorio Sgarbi è da sempre un ‘aficionado’ di Modenantiquaria. E anche quest’anno è arrivato in fiera già giovedì scorso per poter ammirare, in anteprima, tutte le perle presentate dagli espositori. In veste di sottosegretario al Ministero della Cultura, ritroveremo Vittorio Sgarbi a Modenantiquaria martedì 14: sarà infatti uno dei relatori del convegno su ’Antiquario Futuro’, organizzato dalla Federazione italiana mercanti d’arte per discutere in particolare sulle normative assai restrittive che in Italia ancora limitano l’attività degli operatori. Il convegno inizierà già domani: la sessione di martedì sarà aperta da Carlo Sangalli, presidente nazionale della Confcommercio, e prevede anche gli interventi del generale Vincenzo Molinese, comandante dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, e dell’avvocato Giulio Volpe, esperto in Diritto dell’arte e dei beni culturali. "Modenantiquaria" sarà aperta tutti i giorni fino a domenica 19 febbraio: oggi, e di nuovo da giovedì, con orario continuato dalle 10.30 alle 19, mentre da domani a mercoledì soltanto il pomeriggio dalle 15 alle 19.

