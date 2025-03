Vivere i quartieri, concorso di idee per creare eventi

Dare l’opportunità di realizzare eventi nei quartieri cittadini sassolesi: da questa idea, partendo dagli enti del Terzo Settore, il Comune di Sassuolo predispone il Bando "Idea Sassuolo: Quartieri al centro". I contributi verranno assegnati tramite un avviso pubblico rivolto a coloro i quali si prefiggono di sostenere le iniziative di animazione e aggregazione della cittadinanza e il volontariato sul territorio, con progetti mirati al miglioramento della qualità della vita del quartiere ad impatto positivo in ambito sociale, culturale e sul benessere collettivo. "Esce il Bando ’Idea Sassuolo: Quartieri al centro’ - commenta l’Assessore al Commercio, Federico Ferrari - con diverse novità rispetto al passato. La prima è l’aumento della dotazione finanziaria: passiamo da € 25.500 a € 32.000, il che si traduce in maggiori risorse a disposizione delle nostre associazioni. Possono partecipare associazioni con sede legale a Sassuolo, per attivare quelli che sono i quartieri del nostro territorio e costruire insieme con l’Amministrazione Comunale il percorso culturale, sociale e associativo della città. Tra le altre novità del Bando - continua Ferrari - c’è la possibilità di terminare i progetti fino a febbraio 2026. Allarghiamo, dunque, il tempo a disposizione per poter inserire anche altri appuntamenti che avvengono di solito all’inizio dell’anno, in particolare la Befana o il carnevale. Da quest’anno, vige l’obbligo all’interno del partenariato della rete, di inserire un operatore economico: questo, per valorizzare il commercio locale e le imprese che sostengono sempre più le nostre associazioni. Ultimo cambiamento, è la possibilità di integrare le associazioni sportive, dando un punteggio ulteriore a tutti coloro che vorranno partecipare al Bando".

I progetti dovranno essere realizzati nel periodo compreso tra il 15 aprile 2025 e il 28 febbraio 2026. Gli ambiti di intervento, oltre ai precedenti, si ampliano anche alla valorizzazione dei beni comuni, ovvero del patrimonio architettonico, artistico, culturale e ambientale del quartiere; alla promozione dell’attività motoria nel quartiere e nelle aree verdi; alle attività formative di pubblica utilità su temi culturali, tecnologici, ambientali e del benessere individuale; alle azioni volte a prevenire e ridurre la dispersione scolastica e a sostenere le famiglie e gli individui in difficoltà; alla promozione di attività volte a incentivare le competenze informatiche, la cultura e la progettualità digitali. Le richieste di contributo con i progetti e i necessari allegati devono pervenire al Comune di Sassuolo entro le ore 23 del giorno 23 marzo 2025.

Garbriele Arcuri