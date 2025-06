Volley Modena vince e sogna la serie A2, decisiva la gara di ritorno contro Ostiano

Volley Modena

3

Fantini F. Ostiano

2

(22-25, 25-23, 25-23, 22-25, 15-4)

MODENA: Lancellotti 0, Nonnati 26, Bozzoli 15, Cornelli 13, Fronza 16, Gerosa 13. Libero: Righi 0 (Zironi ne). Mattioli ne, Davoli ne, Garofalo 1, Pagot ne, Benetti ne. All. Luciano Molinari

OSTIANO: Colombano 5, Esposito 17, Vidi 15, Spagnuolo 13, Feroldi 12, Maggiali 8. Libero: Zampedri -2 (Frosini ne). Deste 0, Bughignoli ne, Miglioli 0, Grillo 0, Basalari ne. All. Valeria Magri

Arbitri: Lunardi e Tanzilli

Note: bs 5/6 ace 5/2 muri 9/15 ricezione 44% (21% perfetta)-37% (17% perfetta) attacco 34%-31% errori 30-21

Il Volley Modena continua a sognare, ed arriva ad una vittoria dalla serie A2: nella gara d’andata le gialloblù schiantano alla distanza le più accreditate cremonesi, brave a muro, ma in difficoltà in ricezione, dove Modena, con una Righi come sempre super, alla fine fa la differenza. Per quattro set la differenza tra le due squadre in attacco è stata minima, con Modena che forse avrebbe potuto chiudere a proprio vantaggio anche il quarto, ma nel tiè break non c’è proprio storia, Ostiano cede di schianto, e per Modena la strada verso un successo che fa sognare è spianata: ora tutto passa per la gara di ritorno domenica prossima ad Ostiano, dove bisognerà comunque vincere. Intanto nelle Finali Nazionali Giovanili, si chiude con un buon nono posto, non privo di qualche rimpianto, l’avventura della Moma Anderlini Under 14 femminile che si concluderà oggi nel Basso Friuli: le giovanissime di Zaccherini, metabolizzata l’eliminazione in un girone oggettivamente difficile, si son ben espresse nel tabellone dal 9° al 16° Posto, battendo prima Catania, e poi Cutrofiano con un doppio indiscutibile 3-0 che ha permesse di agguantare la prima posizione fuori dalle otto che si sono contese lo scudetto. Sono stati però i maschi a tenere altissimo il blasone modenese, sia nella Junior League, l’Under 20 di Lega Volley, con il Valsa Group Volley Modena, che nella Finale Nazionale Under 15, in svolgimento a Gaeta e Fondi nel Lazio, con la Conad Volley Sassuolo. I giovani di Oreste Vacondio, dopo aver perso con il fortissimo Brugherio, nel girone hanno battuto 3-0 Olbia e 3-1 il coriaceo Marino, centrando l’ammissione ai quarti di finale per lo scudetto, dove questa mattina affronteranno Padova.