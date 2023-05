Vox Mutinae: ’Il buffo dell’opera’ San Pietro, recital su Comaneci

Due appuntamenti speciali per questo pomeriggio. Per la rassegna ’Vox Mutinae’, alle 18 al teatro Guiglia (via Rismondo 73), l’associazione Actea proporrà il concerto ’Il buffo dell’opera’, su musiche di Rossini e Donizetti. Protagonisti saranno il soprano Sonia Peruzzo, il baritono Andrea Cortese e il tenore Gianni Coletta (foto), direttore artistico di Actea, che di recente ha tenuto importanti recital e workshop all’estero, accompagnati al pianoforte dal maestro Roberto Barrali. Voce recitante sarà Eddy Lovaglio, giornalista e regista teatrale, presidente dell’associazione. Ingresso libero. Sempre oggi alle 18.30, all’aula di Santa Scolastica presso il chiostro dell’abbazia di San Pietro, si concluderà la rassegna ’Storie di vite straordinarie’ del Salotto Culturale, con la direzione artistica di Sabrina Gasparini. Il recital verrà dedicato alla figura iconica della ginnasta rumena Nadia Comaneci, campionessa olimpica nel 1976: la bambina perfetta della ginnastica, scippata della sua infanzia, poi donna della disperazione, la Nadia della propaganda politica. Racconto condotto dall’attrice Isabella Dapinguente, interventi musicali di Alma Di Gaetano, flauto, Giordano Muolo, clarinetto, e Ciro Galeone alla chitarra.

s.m.