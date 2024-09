Welfare aziendale e prospettive per il futuro. Un incontro per dialogare tra diverse realtà

I rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria della zona e diversi dirigenti di piccole e medie imprese hanno preso parte l’altra sera a un incontro sul welfare aziendale organizzato al teatro La Venere di Savignano dall’Agenzia Generali Italia di Vignola. Oltre a Roberto Oliva e Mario Masiello (nella foto), agenti Generali Italia di Vignola, hanno preso parte all’evento in qualità di relatori Mauro Rinaldi, assessore per le Politiche per lo sviluppo delle imprese del Comune di Savignano; Gino Gandolfi, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso il dipartimento di Scienze economiche aziendali dell’Università di Parma; Sabattini Luca, consigliere regionale dell’ Emilia Romagna; Marco Oddone, chief marketing e distribution officer di Generali Italia; Gabriele Tedesco, direttore vendite di Generali Italia.