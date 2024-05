Winefood experience in centro. Tavolata storica all’aperto, camerieri robot e auto sportive

La ricetta del successo è semplice: appuntamento nel centro di Modena con un focus sull’appena riqualificata Canalchiaro, protagoniste le eccellenze enogastronomiche del territorio, un nuovo programma dedicato solo ai teenagers da un lato, tavolata storica con tanto di attori dall’altro. E ancora robot camerieri e auto sportive che, a Modena, non guastano mai. Sono gli ingredienti (vincenti) della seconda edizione di ‘Modena winefood experience’, promossa da Confesercenti e organizzata dalla Lambruscheria, in programma questo weekend nelle strade del centro. Due giorni di eventi, tra questi la 21esima edizione della Lambruscolonga (sabato dalle 18) che da sola si aspetta oltre 2mila persone. Ma già dalla mattina alle 9, con l’apertura degli stand della fiera del biologico Parva Naturalia, prende inizio il programma. Dalle 16 al Novi Sad appuntamento con le auto sportive di ‘Modena street show’ mentre, dalle 19.30, via alla tavolata storica in corso Canalchiaro: un’occasione per rivivere la convivialità di inizio ‘900 con un menù creato ad hoc dagli chef di Modena a Tavola. E, per i più giovani, la tavolata GenZ con robot camerieri, vini e cocktail analcolici (che sarà anche teatro della consegna di un premio speciale a Damiano Cassanelli, il giovane dell’istituto Barozzi che si è distinto per la sua battaglia per i diritti degli studenti).

Domenica di nuovo, dalle 9, stand di Parva Naturalia e di cantine vinicole e dalle 10 al Caffè Concerto la mostra ‘Una cartolina dalla storia’: dal ’900, per l’appunto. Mentre durante la due giorni verranno distribuite delle riproduzioni che si potranno spedire ad amici e parenti direttamente da Piazza Grande: chi le riceverà e taggherà l’evento sui social potrà vincere premi che andranno dalla bottiglia di Lambrusco a libri sulla storia di Modena. Tornando alla Lambruscolonga, cuore della due giorni, come da tradizione attraverserà tutto il centro storico con tre diversi percorsi tra cui scegliere: Generazione X, Millennial e GenZ, "per venire incontro anche a chi – famiglie o ragazzini – volesse provare l’esperienza in versione ‘analcolica’ per divertirsi in sicurezza e, per i più piccoli, in legalità. Muovendosi a piedi, in bicicletta o in monopattino", spiega Valentina Reggiani, Deus ex machina dell’evento insieme ad Alessio Bardelli. Protagonista dell’esperienza una rete di imprenditori "che rende frizzante la costruzione del percorso", come ha detto Giovanni Bertugli, dirigente del servizio Promozione città e turismo del Comune di Modena. Quanto a Confesercenti, promotore dell’evento, "ci siamo perché crediamo nelle menti esplosive, nelle idee che vanno supportate e aiutate a crescere – il commento del presidente Mauro Rossi – perché crediamo che portare le persone dove di solito ci sono situazioni di criminalità – come al Novi Park – sia uno dei modi più efficaci per rinsaldare il territorio.

Così come portare i modenesi nei locali e nei ristoranti del centro sia una delle chiavi del fare promozione turistica, perché chi viene da fuori pensi ‘quello, se ci vanno i modenesi, è sicuramente un bel posto’". Per informazioni e biglietti www.lambruscolonga.it (collaborazione anche di Paul Digital Creator per la comunicazione online).