Workshop con Jodice, via alle candidature

Unire la passione per la fotografia alla curiosità verso le nuove tecnologie di intelligenza artificiale e arrivare a creare un’opera d’arte unica, in cui si è il protagonista: è l’obiettivo del workshop gratuito ’Save Your Selfie’, guidato dall’artista Francesco Jodice e in programma a fine settembre a Modena nell’ambito di Smart Life Festival.

Fino al 17 settembre le ragazze e i ragazzi tra i 15 e i 19 anni che hanno voglia di esprimere la propria creatività possono rispondere alla open call sul sito di Ago che selezionerà i partecipanti al workshop, promosso da Ago Modena Fabbriche Culturali e curato da Fmav Fondazione Modena Arti Visive in collaborazione con Future Education Modena - FEM.

Francesco Jodice, artista e fotografo italiano che indaga i cambiamenti in atto nel panorama sociale contemporaneo, guiderà i partecipanti in un percorso incentrato sul tema dell’autorappresentazione: il workshop si svolgerà ad Ago da venerdì 29 settembre al primo ottobre.