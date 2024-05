Young Day, trova la tua strada

Tra i vari appuntamenti con il Centro Impiego è da segnalare lo Young Day. Si tratta di una giornata di orientamento e di incontro tra aziende e giovani under 35 alla ricerca di lavoro, organizzato dal Centro per l’Impiego di Modena in collaborazione con il Comune di Modena. Questo speciale incontro si terrà giovedì 30 maggio dalle ore 14.30 a Modena, presso ’Laboratorio Aperto’, viale Buon Pastore 43. Sarà una giornata di orientamento al lavoro, finalizzata ad offrire occasioni a chi è alla ricerca di un’occupazione. Le persone presenti potranno raccogliere informazioni sulle opportunità di lavoro e di formazione ed essere aiutate dagli operatori del Centro Impiego ad utilizzare gli strumenti più efficaci per cercare lavoro, mettendo a frutto quella che sono le loro potenzialità. Potranno inoltre conoscere i profili maggiormente ricercati dalle aziende partecipanti, effettuare colloqui con quelle di maggior interesse e consegnare loro il proprio curriculum. Saranno, infatti, presenti aziende provenienti da diversi settori e zone del nostro territorio, che oltre a raccontare la propria mission

ed organizzazione aziendale, presenteranno i profili ricercati, le competenze tecniche e personali maggiormente richieste in fase di selezione e incontreranno direttamente i candidati. I giovani interessati a partecipare devono registrarsi online. Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata: https://www.agenzialavoro.emr.it/agenda/prossimi-appuntamenti. Sei un’azienda interessata ad aderire all’evento? Per partecipare scrivi a: impiego.modena@regione.emilia-romagna.it (per ragioni logistiche i posti sono limitati e le adesioni verranno raccolte entro il 15 maggio).