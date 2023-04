Zaccaria: "Mohamed in cinque mesi non ha dato risposte Questo ha rilevanza"

"Pare scomparsa l’ipotesi fantasiosa del terzo uomo, ora speriamo ci si concentri sugli elementi più oggettivi". Così il legale della famiglia di Alice Neri, l’avvocato Cosimo Zaccaria. "Oggi – afferma – è il quinto mese a fronte del quale l’indagato Gaaloul non ha fornito una risposta né sul motivo per il quale si fosse allontanato all’estero, né sulla sua presenza in auto né relativamente all’andamento della serata. Speriamo tutto prosegua come sta andando anche perché, dal punto di vista della persona offesa, vi sono elementi concreti. Deve ancora essere depositata una consulenza tossicologica – spiega Zaccaria in merito all’eventuale assunzione di droga da parte della vittima –, vi sono elementi da verificare anche in relazione alla tematica metabolica e alla morte di Alice, e al fatto che sia stata bruciata successivamente. Tutta una serie di elementi che vanno ad incidere sul rinvenimento o meno di stupefacenti. Stiamo andando a cercare i capelli di Alice quando ancora, a cinque mesi di distanza, ci sono persone in carcere che non danno una risposta. Altro dovrebbe essere chiarito". Secondo il legale infine "lascia stupiti che sia stato richiesto un incidente probatorio su materiale che non era idoneo e sufficiente ad essere vagliato. Vi sono ulteriori elementi concreti che riguardano l’attuale svolgimento delle indagini: è stato trovato il Dna di Alice sulla tracolla di Gaaloul. Concentriamoci su qualcosa di significativo".

v. r.