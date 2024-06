"Ztl e rifiuti, così rischiano un cortocircuito"

Il centrodestra insorge dopo le affermazioni che Simone Morelli, coordinatore cittadino di ‘Azione’, che appoggia Riccardo Righi quale candidato sindaco del centro sinistra, ha fatto in merito alla sua visione programmatica della città. "Morelli e il centrosinistra la smettano di prendere in giro gli elettori – tuona Federica Carletti, segretaria di Fratelli d’Italia –. Non condividono idee su temi importanti della città come Ztl, raccolta differenziata e ospedale. Perché decidono di stare insieme, rischiando di provocare un cortocircuito politico che la nostra Carpi non merita di rivivere? La coerenza non è una virtù della sinistra: l’accozzaglia di ben otto liste a sostegno di Righi sindaco, in cui si afferma che tutto e il contrario di tutto possano politicamente coesistere, ne è piena riprova. Per noi invece le idee e i progetti politici devono essere condivisi". "Più che una ‘città a colori’, ne stiamo vedendo di tutti i colori – rimarca Giulio Bonzanini, Lega – . Carpi ha bisogno di persone che sappiano amministrare in maniera trasparente, con un programma condiviso e concreto, senza compromessi, unite dalla convinzione e non dalla convenienza. Qualità che invece l’assessore uscente Righi non può vantare, ponendosi in continuità di un sindaco e una giunta che ha (mal)amministrato la città per un ventennio, accompagnandola colpevolmente in un declino di cui si appresta a prendere il testimone, insieme a liste teoricamente a suo supporto, ma che si vergognano perfino di rivendicare l’appartenenza alla stessa coalizione". Secondo Massimo Barbi, Forza Italia, "ci sembra di vedere un film già visto, le ammucchiate di partiti e movimenti uniti solo per avere un maggior consenso ed ingannare i cittadini solo per sconfiggere il centrodestra. Il rappresentante di una delle liste della sinistra, sostiene e decanta il programma del centrodestra: perché allora si trova nella coalizione sbagliata, se non per opportunismo o per promesse future". "C’è chi, nonostante abbia idee e programmi contrapposti al centrosinistra, si allea con una coalizione in totale antitesi – conclude Giulio Torelli, capolista lista civica Carpi Protagonista per Arletti sindaco –. Quando ci si candida prima si dovrebbe condividere un programma e poi annunciare l’alleanza, diversamente è un mettersi assieme solo per opportunità".

Maria Silvia Cabri