"Ztl in centro storico?. Solo in alcune strade"

Zona a traffico limitato in centro storico dietro front. Il quadro che si profila oggi è decisamente diverso rispetto a quello che era stato presento dall’Amministrazione in vista dell’ "estensione della ZTL in tutto centro storico entro il 1° gennaio 2021". Lo stesso sindaco Riccardo Righi, in occasione della prima riunione con i commercianti, ha parlato al riguardo di un "ultimo progetto fortemente ‘asciugato’, limitato ad un paio di strade parallele a corso Alberto Pio (via Nova e via Giulio Rovighi) e poche altre vie", sottolineando che per una eventuale estensione servono "tempo e le condizioni necessarie".

Da parte sua, Paola Poletti, assessore al Commercio e Promozione della città afferma: "Stiamo valutando assieme agli uffici tecnici le azioni propedeutiche (ossia viabilità, migliore segnalazione, parcheggi) che serviranno per attivare una soluzione indolore di Ztl Una Zona a traffico limitato che, quando vedrà la luce, sarà comunque ristretta a poche vie". Soddisfazione espressa da Michele De Rosa, consigliere di Forza Italia, partito che da subito ha manifestato la sua contrarietà al progetto: "Questa giunta ha finalmente lanciato un primo segnale di vera discontinuità rispetto alla precedente, sia in termini di approccio che di politiche per il rilancio del centro storico. Il fatto che sindaco e assessore, riconoscano la necessità di azioni propedeutiche per il rilancio del centro storico prima di qualsiasi adozione della Ztl, oltre alla necessità di un maggior numero di parcheggi nelle aree limitrofe e al coinvolgimento di commercianti, ambulanti e associazioni di categoria nelle scelte future del centro città, è un segnale positivo".

"Come promotori della petizione ‘Ztl no grazie’, sottoscritta da oltre 2.500 cittadini di qualsiasi estrazione politica – prosegue De Rosa - questa rappresenta una grande vittoria, con buona pace di chi fra i consiglieri di maggioranza era il fautore del progetto di ampliamento della Ztl". Spiega De Rosa: "Il nostro non è mai stato un ‘no’ di principio: quello che sostenevamo è che, prima dell’estensione della Ztl, fosse necessario riqualificare vie e arredi urbani, aumentare i parcheggi, migliorare i collegamenti ciclabili e i mezzi pubblici sostenibili. Da parte nostra e del comitato ‘Ztl no grazie’ ci sarà sempre massima collaborazione per le scelte future di rilancio del centro storico: ma almeno per ora possiamo dirci fiduciosi. Confidiamo, infine, che anche da parte di altri assessori vi sia la stessa possibilità di interlocuzioni riguardo ad altre criticità della nostra città, prima fra tutte la viabilità, a partire dall’incrocio a tre stop di viale Niccolò Biondo che deve essere assolutamente superato in quanto pericoloso e insensato". Maria Silvia Cabri