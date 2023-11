Benji Mascolo sposa in segreto Greta Cuoghi a Modena: ecco chi è

Modena, 16 novembre 2023 - La rinascita di Benji Mascolo. Il cantante, ex Benji e Fede, si sposa a sorpresa con la ventenne modenese Greta Cuoghi. Le nozze, avvenute in segreto e con rito civile nel Comune di Modena lo scorso 14 novembre, sono state paparazzate dai passanti mentre i due innamorati camminavano sotto i portici con una piccola comitiva di affetti e in mano un bouquet. A confermarlo un video diventato poi virale su TikTok.

Il matrimonio di Benji

La notizia è ormai ovunque, ma per i fan è stato un grande shock scoprire con un video che Benjamin Mascolo, modenese classe 1993, si è sposato in segreto con Greta Cuoghi. Il video, divenuto nel frattempo virale, è stato girato da una ragazza che si è trovata davanti la coppia in evidente "stato di matrimonio". Tant'è che come caption del video ha scelto una frase inconfondibile: “POV: incontri Benji che si è appena sposato in comune”. E via con i commenti. A confermare il rito civile, poi, gli abiti indossati dalla coppia: Benji in completo nero tirato a lucido e Greta in tailleur bianco con in mano un bouquet di fiori.

La rottura con Bella Thorne

Benji ha più volte raccontato di volersi sposare, ma stavolta in modo riservato. I più ricorderanno che Mascolo è reduce di una dolorosa rottura con l’attrice americana Bella Thorne; relazione dalla quale il cantante modenese ne è uscito molto deluso. I due, protagonisti insieme del film romantico Time is Up, avrebbero dovuto sposarsi dopo tre anni di relazione. A marzo 2021, infatti, avevano annunciato in pubblico il loro fidanzamento. Probabilmente, è stata proprio la scottatura con la star hollywoodiana a spingere Benji a scegliere un matrimonio riservato. D’altronde, lo aveva annunciato su Vanity Fair: “Ho imparato proprio dalla storia con Bella l’importanza di tenere privati certi momenti di coppia, di proteggerli, di preservarli solo per me e la mia ragazza. Devo ammettere che mi pesava mettere tutto sotto i riflettori con la mia ex”.

Chi è Greta Cuoghi

Della moglie di Benji Mascolo si sa ancora poco, non essendo un personaggio pubblico. Sappiamo che Greta Cuoghi è nata a Modena e ha vent’anni. La loro relazione è nata circa un anno fa, quando il cantante ha fatto il suo rientro in Italia. Sempre a Vanity Fair ha dichiarato: “Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore. Sono stato fortunato a incontrarla, una fortuna sfacciata. È più giovane, ma già la vedo come la madre dei miei figli, qualità che non ho mai ricercato in una donna prima. È anche vero che sono un’altra persona, pronta a scalare una montagna. Per me si è aperto il capitolo famiglia, il capitolo paternità, il capitolo fai solo ciò che ti rappresenta per davvero”.