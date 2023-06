Francesco Guccini, auguri al Maestrone: compie 83 anni

Modena, 14 giugno 2023 – Spegne oggi 83 candeline Francesco Guccini, tra i cantautori italiani più amati, non solo dalla sua generazione, ma anche dai giovani che oggi non smettono di cantare le sue canzoni.

Guccini nasce a Modena il 14 giugno 1940, ma trascorre l’infanzia e parte dell’adolescenza nel paese dei nonni paterni, Pavana, località dell’Appennino pistoiese al confine con il territorio bolognese.

Gran parte della sua vita poi la trascorre a Bologna, in via Paolo Fabbri 43 come recita anche il titolo di un suo album di successo, città a cui è molto legato e dove ha vissuto gli anni più intensi della sua produzione musicale e letteraria.

Il cuore del Maestrone però è nel suo Appennino tosco-emiliano, spesso protagonista dei suoi brani e delle sue opere letterarie. Da molti anni ormai il cantautore, simbolo dell’impegno politico e sociale degli artisti a partire dalla fine degli anni Sessanta, ha scelto di tornare nella frazione del Comune di Sambuca Pistoiese al centro di una recente contesa tra Toscana e Emilia Romagna.

Cantautore, scrittore, poeta e attore, ma soprattutto cantastorie è la definizione che meglio lo descrive, Francesco Guccini in oltre mezzo secolo di attività artistica ha scritto alcune delle canzoni più amate e significative della musica italiana, diventando una vera e propria icona.

Nonostante l’età e la vita ritirata, il Maestrone non ha mai smesso di fare musica. Il suo ultimo lavoro, ‘Canzoni da intorto’, il suo venticinquesimo album in studio è uscito nel novembre 2022.

L’album, che per volontà di Guccini è disponibile solo in formato fisico, è stato il più venduto in Italia nel 2022 a conferma dell’amore e dell’interesse che ancora oggi gli appassionati di musica nutrono nei confronti del cantautore di Pavana.