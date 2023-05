Francesco Guccini torna bolognese, lo chiede il suo paese: "Dateci all’Emilia-Romagna"

Sambuca Pistoiese, 7 maggio 2023 – Modenese d’origine, ma da anni residente a Pavana, popoloso centro del Comune di Sambuca Pistoiese a cavallo tra Toscana ed Emilia-Romagna, Francesco Guccini potrebbe ‘tornare’ emiliano.

Il sindaco di Sambuca, Fabio Micheletti, che nel 2017 conferì la cittadinanza onoraria al celebre cantautore, ha annunciato con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook la possibilità di un referendum per far sì che il Comune pistoiese passi dalla Toscana all’Emilia-Romagna, unendosi al vicino Alto Reno Terme (in provincia di Bologna, ndr).

I motivi del referendum

"Soprattutto in questi ultimi anni – le parole del primo cittadino di Sambuca – è maturata una profonda insofferenza nei confronti del confine amministrativo". Il motivo riguarda una serie di criticità, emerse soprattutto con l’emergenza sanitaria dovuta al Covid, con la Toscana. "Con la pandemia – scrive – non si poteva uscire dalla regione e quindi recarsi fino a Ponte della Venturina. Analoghe difficoltà per accedere ai servizi dell’ospedale di Porretta Terme". Sempre sotto il profilo sanitario, il sindaco rimarca l’assenza di un medico nel territorio comunale. "Soffriamo – continua – per i servizi legati alle prestazioni del pediatra e del medico di medicina generale. Per questi servizi dipendiamo da Pistoia, ma i medici di Pistoia non vogliono venire a Sambuca e l’Asl non ha strumenti coercitivi per mandarceli. Morale della favola: non abbiamo un servizio ambulatoriale sul nostro territorio, dal medico di medicina generale. In questo modo cresce l’insofferenza e la voglia di Emilia".

E sull’ipotesi referendum, Micheletti non ha dubbi: "Se venisse confermata la voglia di Emilia, esistono strumenti democratici per dare voce alla volontà dei cittadini. Lo prevede la Costituzione. Si chiamano referendum".

La conformazione geografica

Ma i problemi che spingerebbero al ‘cambio’ regionale non si limitano alla sanità, ma si ampliano alla geografia. "Il nostro Comune – prosegue il sindaco Micheletti – ha quattro vallate: la valle del Reno, della Limentra occidentale, della Limentrella e della Limentra orientale. Le prime due sono geograficamente emiliane mentre le ultime due sono toscane. Tutte le acque delle quattro vallate scendono in Emilia. La parte più antropizzata del Comune è ormai da decenni il fondovalle della Limentra occidentale, dove ormai risiedono i tre quarti dei cittadini. La maggior parte lavora e studia nei limitrofi Comuni emiliani dell’Alto Reno. Sambuca, a questo proposito, è la porta sud dell’Alto Reno".

Per il sindaco, i presupposti per un passaggio ci sono tutti. Sambuca Pistoiese, almeno per ora, rimane toscana, ma con un futuro, forse emiliano. E chissà se Francesco Guccini aveva previsto tutto questo.