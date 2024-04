Duplice omicidio in casa: madre colpita alla testa e figlia strangolata.

Bomporto (Modena), 18 maggio 2015 - I cadaveri di due donne sono stati ritrovati questa mattina a Gorghetto di Bomporto (FOTO). Si tratta di Irene Tabaroni, 93 anni e della figlia Francesca, insegnante. Le due sono state uccise: la prima è stata colpita alla testa con un corpo contundente, la seconda invece è stata strangolata a letto mentre dormiva.

I corpi erano all'interno della casa dove le due vivevano, in via Padella. A dare l'allarme è stato dato intorno alle 7.30 dal genero dell'anziana, una guardia giurata, che si trovava in casa. L'uomo verrà ora sentito dagli inquirenti. Si continua, intanto, a cercare l'arma del delitto.

L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore di Modena Claudia Ferretti e l'ipotesi è quella di duplice omicidio. Il corpo senza vita dell'anziana, Irene Tabarroni, 92 anni, è stato trovato sul letto. Dai primi riscontri, sarebbe stata colpita con un corpo contundente. La figlia di 52 anni, Francesca Marchi, era a sua volta sul proprio letto, in un'altra camera, e presentava segni di strangolamento. Al momento non ci sono indagati.

A chiamare i carabinieri è stato il marito della donna più giovane, che è stato accompagnato in caserma per essere ascoltato. L'uomo, di circa cinquant'anni, avrebbe detto ai militari di aver trovato la moglie e la suocera già morte, ma di non aver sentito nulla.

"L'omicidio è avvenuto probabilmente nella notte - dice il sostituto procuratore Ferretti -. Non ci sono segni di forzature" nella porta di ingresso, "né di disordine" nella villetta nella zona residenziale di Gorghetto di Bomporto.