Sciopero benzinai oggi: da che ora parte e fino a quando dura

Modena, 24 gennaio 2023 – Stasera alle 19 (le 22 in autostrada) è iniziato lo sciopero dei benzinai che durerà 48 ore (ma una sigla, Faib, riduce la protesta a 24 ore), fino alle 19 di giovedì sera. Nelle ultime ore abbiamo assistito ad un vero e proprio assalto ai benzinai, con decine di automobili in coda che attendevano di fare il pieno di carburante.

“Quella del governo è una campagna assolutamente vergognosa – spiega Bayram Firat, gestore di un distributore di benzina – e non abbiamo ancora capito perché si comportano così. Noi benzinai siamo gli ultimi degli ultimi, eppure ogni colpa viene scaricata su di noi. Draghi aveva tagliato le accise, – continua Firat – ma da quest’anno, col governo Meloni, sono state ripristinate, per cui la benzina si paga 35 centesimi in più. E’ comodo dare la colpa ai benzinai, ma non siamo noi a specularci”.

Bayram ci mostra un cartello appeso in vetrina: "Ogni 20 € di benzina, lo Stato guadagna 11,72 euro, l’Eni ottiene 7,90 euro – spiega Firat – e noi benzinai guadagniamo quasi 4 centesimi lordi al litro. Oggi sto lavorando tantissimo, non ho mai servito così tante persone in un solo giorno”.

Rakipi Orges, un altro gestore, commenta così gli ultimi provvedimenti del governo: "Bisogna che ognuno si prenda le proprie responsabilità. E’ facile dare la colpa a noi benzinai per l’aumento dei prezzi, ma la realtà è ben diversa. Il nostro guadagno è di 3,5 centesimi al litro. Siamo la parte più colpita in tutta questa faccenda – conclude Orges – e il governo, ripristinando le accise, ha fatto sì che i prezzi aumentassero nuovamente, dando ingiustamente la colpa a noi”.