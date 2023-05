Elezioni comunali 2023 a Modena, al voto quattro comuni: ecco tutti i candidati

Modena, 14 maggio 2023 - Urne aperte anche nella nostra provincia e in Emilia Romagna domenica 14 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì, dalle 7 fino alle 15. Chiamati a scegliere il proprio sindaco in questa tornata elettorale sono i 14.647 cittadini di quattro comuni: Serramazzoni, Guiglia, Polinago e Camposanto. Essendo tutte realtà ben sotto la soglia dei 15mila abitanti, il sistema elettorale prevede un unico turno senza ballottaggio ad elezione diretta sia del sindaco (con la maggioranza relativa di voti) che dei consiglieri comunali. Per votare è sufficiente tracciare una croce sulla lista a sostegno del candidato a sindaco scelto ed, eventualmente, esprimere fino a due preferenze (una maschile ed una femminile) per i candidati alla carica di consigliere

comunale all’interno della stessa lista: non è previsto, infatti, il voto disgiunto.

Elezioni comunali 2023 in Emilia Romagna: la guida

Si sceglieranno 4 sindaci tra i 9 candidati totali (tutti civici, seppur in parte sostenuti dai partiti), oltre ai membri dei consigli comunali (in totale sono 101 le persone in lizza per questo

ruolo). A Serramazzoni, il comune più popoloso dei quattro, si propone forse la sfida più interessante, l’unica a tre candidati (tutti civici), tra l’avvocato Simona Ferrari (alla quale hanno dato indicazione di voto Pd, FI, Lega e Psi), il primo cittadino uscente Claudio Bartolacelli (appoggiato da Fd'I) e l’ex viceprefetto Giorgio Zanoli (indipendente).

Di seguito il riepilogo di liste e candidati alla carica di consigliere: Lista ‘Noi Per Serra’ (Simona Ferrari sindaco): Giorgio Quattrini, Annamaria Dallari, Alberto Sghedoni, Alessandra Preti detta Lalla, Fabio Gorrieri, Lara Prampolini, Giampaolo Toni, Sonia Carnevali, Nicholas Salsi, Simone Tassoni, Monica Mantovi, Emanuele

Baldi. Lista ‘Serramazzoni’ (Claudio Bartolacelli sindaco): Fabio Cangini, Valeria Barbieri, Fabio Caselli, Gian Paolo Casolari, Cristiano Degli Antoni, Luigi Ghiaroni, Vincenzo Guarna, Rita Lorenzini, Valentina Lugli, Mara Marcellan, Erika Muzzarelli, Francesco Spatafora. Lista ‘Rinascita’ (Giorgio Zanoli sindaco): Monica Baraccani, Stefano Baroni, Gian Luca Furini, Giuliana Gelsomini, Pio Antonio Martinelli, Angela Pedroni, Simon Sitti, Gian Carlo

Venturelli, Monica Vignudini, Bernardetta Zaccaria. Sfida ‘tradizionale’ a Guiglia, con il sindaco uscente di centrosinistra Jacopo Lagazzi in cerca della riconferma: a cercare ‘il ribaltone’ sarà Emiliano Battelli di centrodestra.

Ecco i candidati al consiglio comunale: Lista ‘Guiglia nel Cuore’ (Jacopo Lagazzi sindaco): Roberta Zanantoni, Gemma Campus, Matteo Marchetti Dori, Maria Cristina Montanini, Paolo Parenti, Maurizio Tedeschi, Davide

Giannuli, Ilaria Biagioni, Ornella Rosani, Simona Nadini, Valentina Pedretti, Manuel Bazzani. Lista ‘Guiglia Futura’ (Emiliano Battelli sindaco): Immacolata Annunziata, Gennaro Carbone, Gabriele Cavani, Matteo Giovanardi, Marcello Graziosi, Alessandro Guidi, Vittorio Lolli, Luia

Mariani, Ghia Piseddu, Claudia Prosperi, Cristina Rosei, Michele Vitali. I cittadini di Polinago sono chiamati a scegliere tra Gian Domenica Tomei di centrosinistra, in

cerca del secondo round, e Simona Magnani sostenuta dai partiti del centrodestra.

Questi i nomi: Lista ‘Civica per Polinago’ (Gian Domenico Tomei sindaco): Gianni Ferri,

Giovanni Franchini, Giorgio Caselli, Giberti Noato detto Novello, Roberta Muccini, Massimiliano Albicini detto Max, Benedetta Balestri detta Benny, Mirco Rampionesi, Davide Sanguinetti, Christian Storti detto Chicco. Lista ‘Noi Polinago’ (Simona Magnani sindaco): Graziano Rossi, Nicola Fraulini Luigi Gualmini, Pietro Facchini detto William, Emanuela Ferrari, Paolo Franchini, Francesca Gualmini,

Silvano Libbra, Villiam Mucci, Fabio Pellesi. Ultimo comune della provincia ad andare al voto è Camposanto: si potrà scegliere tra Monja Zaniboni, sindaca uscente di centrosinistra, e il candidato del centrodestra Daniele Manfredini. Candidati al consiglio comunale: Lista ‘Noi per Camposanto’ (Monja Zaniboni sindaco): Simone Balboni, Cinzia Bellodi, Elisabetta Borghi, Sonia Costi, Orsola D’Agata, Priya Kewal, Amarjit Kumar, Umberto Neri, Aldo

Pelloni, Andrea Resca, Esterina Spatari, Giacomo Vincenzi. Lista ‘Centrodestra per Camposanto’ (Daniele Manfredini sindaco): Mauro Neri, Daniele Capaldo, Majlinda Cimo, Mattia Orlandini, Pierluigi Masotti, Roberto Sala, Annamaria

Pareschi, Andrea Perrone, Mauro Garuti, Mario Cavicchi, Marcello Manfredini, Roberto Dallari.