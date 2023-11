Soumahoro, a rischio il seggio in Parlamento per irregolarità sui fondi elettorali

Modena, 4 novembre 2023 – Criticità sui contributi ricevuti nella campagna elettorale per le Politiche del 2022. È questo l’oggetto della nuova bufera che starebbe investendo il parlamentare Aboubakar Soumahoro, eletto con il centrosinistra nella circoscrizione dell'Emilia-Romagna.

È stata la Corte di Appello di Bologna ad inviare alla Camera un verbale di segnalazione su Soumahoro. La notizia è stata confermata dal presidente della Corte bolognese, Oliviero Drigani.

Non sarebbe chiaro, dunque, come sono stati spesi 12mila euro di fondi elettorali. Soumahoro è stato eletto, ripescato nella distribuzione nazionale, nel collegio plurinominale Emilia-Romagna Po2. La Commissione elettorale della Camera avrebbe avviato le procedure per la decadenza del deputato confluito nel gruppo misto.

“Le contestazioni di irregolarità che mi vengono mosse riguardano aspetti meramente formali. I fondi - come previsto dalla legge - sono stati tutti utilizzati per la campagna elettorale”, ha risposto il parlamentare. “I miei avvocati stanno predisponendo il ricorso contro il provvedimento della Corte d'appello di Bologna, per confutare con precisione gli addebiti che sono stati sollevati nei miei confronti. La Giunta delle Elezioni che è l'organo parlamentare competente, riceverà quanto prima la mia documentazione per fare piena luce su ogni aspetto. Sono sereno, dimostrerò la mia assoluta trasparenza nelle sedi opportune”.