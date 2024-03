Giacobazzi: dimissioni da coordinatore di Forza Italia a Modena

Modena, 7 marzo 2024 – Piergiulio Giacobazzi non sarà più coordinatore provinciale di Forza Italia. Questa mattina ha infatti annunciato la sua decisione, amareggiato e deluso di essere stato 'sacrificato' nello scacchiere delle candidature e costretto e ritirarsi.

Per il centrodestra nel capoluogo correrà infatti Luca Negrini (Fratelli d'Italia).

Piergiulio Giacobazzi si dimette da coordinatore ma resta in Forza Italia (FotoFiocchi)

'Io non mi posso prendere la responsabilità che in una realtà come la provincia di Modena, anche dopo la mia mancata candidatura a sindaco nel capoluogo, non ci siano veri e propri candidati in quota Forza Italia da nessuna parte e che lo stesso capoluogo sia stato oggetto di trattative a scacchiere con realtà anche fuori provincia'.

Il riferimento è a Reggio dove si è scelto di puntare sul civico Tarquini, appoggiato da Forza Italia e Lega. Giacobazzi, che per primo aveva annunciato di correre per Modena, è stato costretto al passo indietro nell'ambito di accordi tra i vertici di Lega-Fd'I e Fi. Per questo, si è dimesso da coordinatore ma resta nel partito e a disposizione: 'Forza Italia rimane per me un grande amore e un grande limite. Non posso condividere determinate scelte che sono state fatte, al contempo rimango a disposizione del partito se vuole candidarmi ancora nella lista di Modena città, ovviamente prima ho bisogno di qualche chiarimento'.