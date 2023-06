Bianco ambasciatore alla Juve Piace Sersanti della ’Next Gen’

Detto che per ufficializzare l’approdo in gialloblù di Paolo Bianco sarà necessario ancora qualche giorno, sarà la prossima la settimana probabilmente decisiva per il nero su bianco, il Modena sta già provando ad accelerare sul mercato per rispettare le idee dell’allenatore e della proprietà.

La linea verde è la filosofia sulla quale poserà buona parte del progetto futuro, lo dimostrano i primi tasselli messi da Vaira tra la scorsa estate e l’ultimo mercato di gennaio con Guiebre e Bozhanaj. Bonfanti sta diventando (già lo era) ragazzo interessante per tanti, forse non troppo per il Frosinone perché il Modena continua a valutarlo intorno ai 5 milioni così come ha sempre fatto in passato, se Sassuolo e Torino si dimostreranno sul pezzo se ne riparlerà a luglio. In entrata, il giovane al momento nel mirino è Alessandro Sersanti (21 anni, centrocampista) della Juventus Next Gen. Profilo che potrebbe somigliare molto a quello di Panada, visto che il ruolo è lo stesso di Gerli e con il rientro dell’atalantino alla casa madre il Modena dovrà rimpiazzarlo. E, se volessimo ampliare il discorso, è altrettanto chiaro che le conoscenze che Paolo Bianco ha del mondo Juventus e dei giovani bianconeri che lo stesso Allegri ha lanciato nell’ultimo anno a Torino, beh, potrebbe effettivamente aprire una pista e consigliare al Modena di attingere alle possibilità di mercato che arriveranno dalla Continassa. Un po’ come avvenuto con l’Atalanta quando si è parlato di Cittadini e Panada.

A centrocampo, dunque, sono previsti cambiamenti. A Ionita piacerebbe restare, ma farà rientro a Pisa prima di riparlarne. Gargiulo torna ma il futuro è un rebus, l’inidiziato a fare spazio è Armellino, considerato che oltre a Sersanti il Modena sta corteggiando Palumbo e Bisoli, seppur quest’ultimo pare ormai ad un passo dal Palermo.

Alessandro Troncone