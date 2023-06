Bonzanini nuovo direttore generale

È Enrico Bonzanini il nuovo direttore generale del Carpi. Dopo tre anni nell’ufficio stampa e un passato a raccontare i biancorossi per radio e giornali entra nella stanza dei bottoni al posto di Ruggero Bellini, che ha chiesto di concentrarsi esclusivamente sul settore giovanile di cui resta responsabile, anche nell’ottica di un ampliamento di formazioni baby (dalle 2 attuali si passerà a 5) che è fra le priorità del nuovo progetto. Al fianco di Bellini lavorerà Gianni Pellacani come direttore dell’area tecnica del settore giovanile, che avrà come novità la promozione di Roberto Corradi, fresco di scudetto con gli Allievi, sulla panchina della Juniores Nazionale. Con loro ci sarà anche il team manager Stefano Turcato, già in biancorosso dall’ultima stagione di Lega Pro.

Durante la sua conferenza Motta ha ufficializzato anche Cristian Serpini in panchina, con lui il vice Mirko Magistro e il confermato preparatore dei portieri Luca Malaguti, mentre saluta il preparatore David Morelli che sarà sostituito da un uomo di fiducia di Serpini.

d.s.