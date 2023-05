Gabana: "Organico competitivo" Si parte dai 173 euro in gradinata

Partirà da lunedì mattina su Vivaticket e da lunedì pomeriggio negli uffici del PalaPanini la nuova campagna abbonamenti, che sul sito di Modena Volley ha già presenti tutte le informazioni necessarie, accompagnate da una lettera di Giulia Gabana: "Il progetto tecnico che abbiamo allestito mi riempie di entusiasmo e di energia positiva, spero di essere riuscita a trasmettere tutto questo anche a voi – scrive la presidente –. I ragazzi giovani che vestiranno per la prima volta la maglia di Modena porteranno nuova linfa, supportati da giocatori più esperti come Bruno, Stankovic e Juantorena, tutti sotto la guida di Francesco Petrella, un modenese alla guida della squadra della sua città. Abbiamo scelto di guardare al futuro ma l’organico che abbiamo allestito ha già tutto quello che serve per toglierci grandi soddisfazioni già da questa stagione. Lo abbiamo visto tante volte nel corso della nostra storia, il PalaPanini pieno è quella spinta in più che solo noi, tutti insieme, siamo in grado di dare alla squadra. Proprio per continuare ad avere il nostro settimo uomo, abbiamo costruito la Campagna Abbonamenti 20232024 con un unico grande obiettivo: rendere l’abbonamento accessibile e sostenibile per tutti".

Prezzi. Si va dai 173 euro per quasi tutti i settori di gradinata (139 euro under 23 e 121 euro under 12 in prelazione, prezzi di circa 25-30 euro più alti per chi si abbona ex novo) fino ai 2044 euro dei centralissimi, passando per i 226 euro della gradinata bassa o a prezzi compresi tra 269 euro e 513 euro per distinti e parterre. Ai tesserati Fipav alcuni settori coi prezzi più bassi, nonché vantaggiose offerte sui biglietti singoli (8 e 10 euro a seconda della qualità del match).

a.t.