Mapei football apre i cancelli Piccoli calciatori crescono

Piccoli neroverdi crescono, e in questo finale di stagione si affacciano al Mapei Football Center – dove oggi nel pomeriggio la prima squadra effettua la rifinitura, rientrano Tressoldi e Frattesi, out Laurientè ed Alvarez – con bella frequenza.

I campi del centro sportivo neroverde hanno infatti accolto, lunedi, la festa degli istituti Leonardo Da Vinci, Ruini, Cavedoni e Parco Ducale che hanno partecipato al ‘progetto scuole’ promosso dalla società neroverde nell’ambito di Generazione S, coinvolgendo 350 alunni. In attesa dell’appuntamento conclusivo del ‘progetto Scuole – 5 giugno – il centro sportivo neroverde, tuttavia, ha fatto da cornice anche all’evento conclusivo di ‘disegna il tuo supereroe neroverde, l’iniziativa che ha visto i piccoli disegnatori che hanno effigiato i loro beniamini ospiti delle strutture di via Giorgio Squinzi. Ma i progetti dedicati ai più piccoli dal Sassuolo non si fermano qui: sono infatti aperte le iscrizioni all’edizione 2023 dei ‘Sassuolo Camp’ riservati a tutti i bambini e bambine di età compresa tra i 6 (2016, compresi) e i 14 anni (2008, compresi), articolati su due turni. Il primo dal 12 al 17 giugno, il secondo dal 19 al 24.

s.f.