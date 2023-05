Narciso nello staff, Benassi può restare

Il Modena è andato con decisione su Paolo Bianco, tanto da pensare che l’ufficialità potrà arrivare già a ridosso della fine del campionato di A e terminata l’esperienza con la Juventus. Molto è in fase di elaborazione per quanto riguarda lo staff, una delle pedine sarà quasi certamente Antonio Narciso, appesi gli scarpini al chiodo. Il ruolo potrebbe essere quello di preparatore dei portieri, in sostituzione a Cortiula. Lo staff di Tesser, naturalmente, sarà rimpiazzato in toto ad eccezione di Benassi (responsabile al recupero infortuni). Si è fatto il nome anche di Pensalfini, anch’egli ex Sassuolo e in lizza per il ruolo di vice-allenatore. Nel frattempo, è finita a tutti gli effetti la stagione del Modena con il ’rompete le righe’ di ieri al Braglia. Sui social, i giocatori hanno pubblicato foto e sorrisi da ultimo giorno. Appuntamento a luglio per il raduno.