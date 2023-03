Ngapeth con un biglietto per Ankara, si fa strada l’ipotesi Juantorena

Un po’ all’improvviso, tra i corridoi della Blm Group Arena di Trento, trapela una voce di mercato che, se fosse confermata, avrebbe del clamoroso. Con Earvin Ngapeth che sembra destinato ad approdare ad Ankara, sponda Halkbank dove l’offerta economica è impareggiabile rispetto a quella di Modena (si parla di 700mila euro annui), potrebbe essere che i gialloblù trovino il suo sostituto in Osmany Juantorena, quest’anno prima in Cina e poi in Turchia, sempre ad Ankara ma sponda Ziraat. Lo schiacciatore italo-cubano, da sempre acerrimo rivale di Modena prima con la casacca di Trento poi con quella della Lube, potrebbe rivestire quel ruolo che sarebbe stato assegnato proprio a Earvin Ngapeth, cioè la chioccia di fianco a Davyskiba (anche lui in arrivo da Monza e annunciato da Eccheli) e Rinaldi, cercando di centellinarsi e tenere la condizione atletica per le sfide più calde andandosi a giocare il posto con gli altri due. Tutto dipenderà dalla clausola che Juantorena aveva con la Lube: se era valida soltanto per questa stagione, allora il martello classe 1985 potrebbe davvero pensare di aggiungere un altro capitolo alla sua lunghissima carriera all’ombra della Ghirlandina. Accanto alle operazioni sugli schiacciatori di palla alta, che comprendono anche l’avvicendamento tra Lagumdzija e Sapozhkov nel ruolo di opposto, col russo che dovrebbe avere un contratto di prestito pluriennale, Modena si sta anche muovendo per vedere di riuscire a cogliere l’opportunità di trovare un centrale straniero che possa fare staffetta con Stankovic e Sanguinetti, stante che il numero di italiani, con Federici e Rinaldi sempre in campo, non sarà un problema della Valsa Group che verrà.

Alessandro Trebbi