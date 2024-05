Cittadella pensa in grande: "Il campo? Stiamo a Modena"

"Questa volta la Serie D non ce la porta via nessuno". E’ stato il padrone di casa e patron Paolo Galassini ad aprire la grande serata del "Citta’s Dream Party", la festa per la storica promozione in D della Cittadella Vis Modena andata in scena mercoledì sera. Nella splendida cornice del Mammut di Modena, appena rinnovato dalla famiglia Galassini, si sono ritrovati squadra, staff, dirigenti, sponsor e tanti amici, alla presenza del sindaco Muzzarelli e dell’assessora Baracchi, di Maria Carafoli del Panathlon, dei vertici del Crer (il presidente Alberici e il consigliere Sanguanini), del presidente onorario canarino Romano Sghedoni e del responsabile del settore giovanile Andrea Catellani.

"È stata una lunga cavalcata dal 2020 a oggi – ha spiegato Galassini, affiancato dal socio Alberto Benuzzi, mentre era assente Marco Bombarda – e dopo la beffa di 2 anni fa vale ancora di più. La soddisfazione è che la prima squadra è la punta di un iceberg di una società con oltre 500 bimbi. L’obiettivo per la D è consolidarci e creare basi solide per il futuro. Dove giocheremo? Vogliamo stare a Modena, per questo stiamo valutando alcuni impianti in città per renderli idonei alla D, il sogno è il "Braglia" che comunque rimarrà un sogno".

Per il presidente Marco Lei, "cuore" storico della "Citta" assieme a Michele Marchesini, "con Galassini ho conosciuto non solo un appassionato ma anche un grande intenditore di calcio, ci ha portato un’ondata di carica incredibile, ci ha insegnato a volare quando ci stavamo spegnendo e non credevamo più in noi". Il confermato ds Bob Fantazzi è già al lavoro. "Da neopromossi – spiega – in un campionato insidioso la priorità sarà salvarsi, questo gruppo meriterebbe la conferma in toto, ma già con un under in più rispetto all’Eccellenza qualcosa cambierà".

Colonna da 4 anni alla Citta ha lasciato il segno sulla promozione Gabriele Boilini, jolly per tutti i ruoli. "L’unico obiettivo che avevo era la promozione – le sue parole – e dopo 11 anni di D è bello tornarci dalla porta principale. Il mio futuro? La Cittadella è la mia priorità, presto parleremo con la società".

Davide Setti