Ngapeth va all’Halkbank Ankara e ritrova coach Andrea Giani

Una notizia già nota e un fulmine a ciel sereno arrivano dalla Turchia, dove l’Halkbank Ankara ha ufficializzato l’ingaggio di Earvin Ngapeth per la stagione 20232024 e al contempo ha sorpreso tutti, consegnando la propria panchina ad Andrea Giani, chiamato al posto di Taner Atik. Solo una settimana fa le strade di Atik e dell’Halkbank si erano separate, dopo che il coach turco aveva ricoperto anche il ruolo di direttore generale del club.

Un club che adesso si tinge molto di gialloblù, dato che Giani e Ngapeth andranno a raggiungere Nimir Abdel Aziz, accasatosi nella capitale turca già in questa stagione. Una formazione di altissimo profilo, che oltre a provare a vendicarsi nel derby contro lo Ziraat per lo scudetto (quest’anno vinto proprio dallo Ziraat di Juantorena in gara 5) proverà a farsi strada anche in una Champions League nella quale già quest’anno è stata a pochi passi dalla finale. Se per Earvin la destinazione turca era già nota da tempo, con un’offerta faraonica giunta a febbraio sul tavolo del fuoriclasse francese, che dovrebbe aver firmato un biennale, non altrettanto si può dire per Andrea Giani, che però ha saputo cogliere l’occasione: data la tassa sul doppio incarico vigente in Italia e il suo ruolo di ct della Francia, difficilmente avrebbe trovato un ingaggio in patria. Lo ha trovato, nello stretto giro di pochi giorni, nella capitale turca, grazie all’addio al vecchio tecnico. Per Giani quindi un’avventura inedita in un campionato che almeno nelle squadre di vertice sta diventando molto competitivo anche al maschile dopo esserlo diventato ormai da anni al femminile, prova ne è che la finale di Champions League è stato proprio il derby tra Vakifbank ed Eczacibasi vinto dalla formazione di Giovanni Guidetti e Paola Egonu.

Notizia trapelata anch’essa nella giornata di ieri, pure l’ex capitano gialloblù Nemanja Petric si accaserà in Turchia dopo la stagione a Siena, ingaggiato dal Spor Toto, sempre ad Ankara, dove si formerà una vera e propria colonia di ex modenesi. Alessandro Trebbi