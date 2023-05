Spettatori, il Braglia nella top-ten

Chiusa la stagione, si tirano le somme anche delle presenze allo stadio ’Braglia’. Dopo la bella cornice della festa promozione nel giorno del 4-0 al Pontedera dello scorso aprile, il pubblico modenese ha confermato che l’entusiasmo non è affato scemato, anzi. Sono stati complessivamente 203.410 gli spettatori che hanno vissuto le emozioni delle gare degli uomini di Tesser in questo campionato, entrando nella top ten della Serie B. Una media spettatori di 10.080 spettatori a partita, tra abbonati (oltre 5.000) e tagliandi venduti che hanno sempre mantenuto alto lo standard dello stadio modenese. Modena-Genoa di domenica 19 febbraio la gara di campionato con il maggior numero di spettatori: 14.030. A seguire Modena-Bari di sabato 6 maggio, quella della salvezza aritmetica a seguito del risultato del Brescia del giorno dopo: 13.590. Per la cronaca risulta Modena-Benevento di domenica 18 dicembre quella con il minor numero di presenze (7.856), mentre per la Coppa Italia si segnalano i 7.275 di Modena-Sassuolo di lunedì 8 agosto 2022, una delle gioie più intense vissute dal pubblico canarino.