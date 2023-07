Padova, cerca di attraversare i binari con la bici: anziana travolta e uccisa dal treno

Padova, 21 luglio 2023 – Una tragedia con vittima un’anziana. Nella mattinata odierna verso le 9, si è verificato un incidente sui binari della linea ferroviaria Padova-Bologna, tra le due stazioni Sant’Elena e Solesino, entrambi nella bassa padovana. La ricostruzione dei tragici fatti, che sono in fase di accertamento, sembrerebbe che un’anziana donna è stata travolta e uccisa stamani da un treno a un passaggio a livello a Solesino (Padova). Tra le ipotesi è che la donna avrebbe cercato di attraversare in bicicletta i binari nonostante le sbarre fossero abbassate. L’impatto con il convoglio in transito è stato violentissimo e mortale per l’anziana. In loco sono intervenuti la Polizia Ferroviaria di Rovigo e la Polizia Municipale di Solesino per avviare le indagini e procedere con le misure necessarie per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

Traffico ferroviario rallentato

A fronte di questo fatto il traffico ferroviario ha subito conseguenti rallentamenti e modifiche di orario. I treni Alta Velocità sono stati instradati da Padova a Bologna sul percorso alternativo via Verona, con un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti; i convogli regionali, invece, hanno subito alcune limitazioni di percorso e sostituzioni con dei bus nella tratta tra Padova e Rovigo e tra Terme Euganee e Rovigo. A partire dalle 12 la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa dopo l'intervento dell'autorità giudiziaria sul luogo dell’incidente. I treni intercity hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti e subito cancellazioni. I treni regionali fino a 40 minuti e subito limitazioni di percorso, mentre altri treni alta velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.