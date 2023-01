Auto precipita nell’Adige, morto un giovane

I vigili del fuoco sul luogo dell'incidente: l'auto è quasi del tutto sommersa

Anguillara Veneta, 26 gennaio 2023 – La tragedia è successa nella mattinata odierna. Un giovane è morto dopo che la sua auto, per cause in fase di accertamento, è finita nel fiume Adige in località Borgo Forte, nel comune di Anguillara Veneta (Padova). Recuperato il corpo di un giovane, unico occupante del mezzo caduto nel fiume Adige, in corso il recupero dell’auto con l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Piove di Sacco, dei sommozzatori di Venezia e dei nautici di Rovigo. Tutti al lavoro da stamattina alle 9 in seguito alla segnalazione di alcuni passanti, che hanno notato un’autovettura in acqua. Sul posto anche la pattuglia dei carabinieri che hanno provveduto ai necessari rilievi per accertare l’esatta dinamica della fuoriuscita dell’autovettura. In loco il personale sanitario del Suem118, che non ha potuto fare altro che accertare il decesso del giovane conducente.