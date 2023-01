Bolsonaro, cittadino onorario di Anguillara: "No a golpisti: revoca immediata"

Padova, 10 gennaio 2023 - In provincia di Padova, ad Anguillara Veneta, l'ex presidente del Brasile Jair Messias Bolsonaro, il giorno di Ognissanti del 2021 era stato accolto come ospite d'onore per ritirare la cittadinanza onoraria. L'amministrazione comunale giustificò l'onorificenza come un omaggio all'intero Brasile e alle generazioni di emigranti veneti, ma le polemiche infuriarono a lungo. Ora le notizie che arrivano dal Brasile, sulla presunta richiesta di cittadinanza italiana presentata da Bolsonaro per sfuggire ai suoi guai giudiziari, smentita dalla Farnesina, come scrive Il Corriere delle Alpi, "alimentano dure reazioni. Insieme alla richiesta di non concedere asilo politico in Veneto al controverso ex presidente, si alza anche l'appello per il ritiro della cittadinanza onoraria" mentre si rincorrono indiscrezioni secondo cui Bolsonaro "stia pensando a una località nel Vicentino o nel Padovano come via di fuga di fronte a un possibile mandato di arresto". Intanto il dibattito infuoca il consiglio regionale veneto che vede "rafforzarsi il fronte dei partiti che chiedono alla Regione una condanna esplicita dell'ex presidente" mentre "in consiglio comunale ad Anguillara, il gruppo di opposizione propone di togliere la cittadinanza a Bolsonaro e avviare invece un gemellaggio con il Brasile". Padova visita di Bolsonaro scontri tra polizia...