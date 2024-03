Incendio a Saonara, coltre di fumo invade il padovano. La sindaca: “Non aprite le finestre”

Padova, 22 marzo 2024 – Scoppia un incendio a Saonara, una coltre di fumo nero invade il padovano. Non sono ancora chiare le cause del rogo che è divampato questa mattina nella zona artigianale di Villantora. Le fiamme sono alte ed è una corsa contro il tempo per spegnerle: vicino a capannone si trova un'azienda che commercializza pneumatici che, in caso di rogo, potrebbe sprigionare una nube tossica.

Cosa è successo

L’incendio è iniziato a divampare intorno alle 9.15 di questa mattina. La colonna di fumo nero è visibile anche a chilometri di distanza, fino al centro di Padova. Sul posto si è subito precipitata la sindaca Michela Lazzaro che avverte: “È un incendio molto importante: consigliamo ai cittadini di non aprire le finestre e ai ragazzi delle scuole di non fare attività all’aperto. Non ci sono feriti e non sappiamo ancora le cause del rogo”, spiega la prima cittadina di Saonara.

Le cause dell'incendio sono ancora da tutte accertare: dalle prime informazioni pare che nel capannone fossero in corso lavori di manutenzione con l'utilizzo della fiamma ossidrica. Sul posto, i vigili del fuoco arrivati da Padova, Venezia, Mira e Rovigo.