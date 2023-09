Esce di strada rientrando dal lavoro: morto un 45enne padovano, titolare di un bar

Padova, 16 settembre 2023 – Esce di strada rientrando dal lavoro, morto un 45enne titolare di un bar. È successo nella notte a Villanova di Camposampiero, nel Padovano. La vittima è di Vigonza, a meno di una decina di chilometri dal luogo dell’impatto. L’auto sulla quale viaggiava, una Lancia Y, è finita in un fossato e ha urtato il terrapieno di un’abitazione al lato della carreggiata della strada provinciale 31.

Cosa è successo

Era da poco passata l’una di notte e il 45enne stava tornando a casa dopo una lunga serata di lavoro nel suo bar di Noale, nel Veneziano. Forse la stanchezza, un colpo di sonno o l’alta velocità potrebbero avere causato l’incidente: la dinamica è ancora da ricostruire, saranno i rilievi delle forze dell’ordine a stabilire i motivi. Quel che è certo, al momento, è che la lancia Y del 45enne ha perso il controllo della strada, finendo nel fossato sul lato della carreggiata nel tratto urbano della provinciale, in via Straelle di Rustega. E poi si è schiantata contro il terrapieno che protegge un'abitazione.

Estratto senza vita dalla lamiere

I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il conducente dall’abitacolo, subito preso in cura dal personale sanitario del Suem 118. Le condizioni dell’uomo erano disperate e, nonostante i soccorsi, il medico non ha potuto ha potuto fare altro che dichiarare la morte del 45enne. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 3 di notte.

Dove è successo