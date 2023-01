Incidente a Cittadella: autista di scuolabus ha un malore e va a sbattere contro una corriera

SAN DONATO - INCIDENTE AUTOBUS

Padova, 25 gennaio 2023 - È di un morto il bilancio dell'incidente stradale fra uno scuolabus, per fortuna senza studenti a bordo, e una corriera lungo la SS47 della Valsugana a causa un incidente al km 31 a Cittadella, in provincia di Padova. Il traffico è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, per consentire sopralluoghi e rimozione dei mezzi. Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell'Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

Secondo le prime ricostruzioni, come riporta Il Gazzettino, il guidatore dello scuolabus, un 63enne di Napoli, della ditta Angelino Pasquale che aveva vinto l'appalto per il servizio pubblico, dopo aver accompagnato a scuola gli studenti, mentre rientrava alla base ha avuto un grave malore ed ha perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta ed andando a sbattere contro un autobus che stava sopraggiungendo. Il conducente dello scuolabus, Biagio Mugione, all'arrivo dei soccorsi, era già privo di vita. Incolumi l'altro conducente e i due passeggeri a bordo.