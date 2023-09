Padova, sequestrati 190mila capi d’abbigliamento irregolari

Padova, 12 settembre 2023 – Tutto era pronto per essere messi sul mercato a prezzi vantaggiosi, ma i capi d’abbigliamento non erano regolari. A scoprirlo nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Padova, che hanno sottoposto a sequestro 190mila prodotti, privi di etichette o carenti delle informazioni minime per i consumatori.

L’operazione, condotta dai Baschi Verdi del gruppo patavino, ha consentito di individuare un’azienda, operante nella zona industriale di Padova, che poneva in vendita la merce in rassegna. Al termine delle necessarie verifiche, i militari hanno accertato che i prodotti erano privi di etichette o, nella maggior parte dei casi, recavano etichette, a vario titolo, non regolari. A fronte di questo, tutti i capi d’abbigliamento sono stati messi a disposizione della Camera di Commercio di Padova per le determinazioni di propria competenza.

Gli articoli sarebbero stati commercializzati a prezzi particolarmente vantaggiosi, alterando le normali dinamiche di mercato del settore. Al termine dei controlli il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato e seguirà la formale sanzione amministrativa.