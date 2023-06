Parma, accoltellato in una rissa al Parco Ducale: è grave

Parma, 21 giugno 2023 – Un giovane di origine magrebine è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma dopo essere stato accoltellato alla schiena in una rissa con un gruppo di nigeriani all'interno del Parco Ducale. Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 13.30 si sarebbe accesa la rissa fra due gruppi di persone, molto probabilmente per questioni legate allo spaccio della droga, e il giovane sarebbe stato colpito alla schiena. Sul posto sono intervenuti prima gli agenti della Polizia locale e poi i carabinieri che stanno effettuando le indagini per risalire all'identità dell'aggressore.